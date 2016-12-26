Фото: molnet.ru
Проверки по факту гибели двоих мужчин, тела которых были обнаружены в Бийске, проводят сотрудники краевого управления Следственного комитета.
Труп одного из погибших был найден 23 декабря на территории промышленной зоны. Тело второго мужчины обнаружили 25 декабря в более людном месте.
По данным фактам организованы доследственные проверки. Известно, что один из погибших находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был обнаружен в сугробе.
Причину смерти установит судмедэкспертиза. Очевидно, что трагические происшествия никак не связаны между собой.
Комментарии
Что ? И туда "Боярышник" добрался?
Или казашка. Вчеоа несколько человек траванулись казашкой и виски, вроде в Орске