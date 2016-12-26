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Минсельхоз РФ может в 2017 году отказаться от практики регулирования регионами торговых наценок на детское питание, сообщает в понедельник, 26 декабря, ТАСС со ссылкой на газету "Коммерсант".

В ином случае, рассказали в Минсельхозе изданию, рынок детского питания может сократиться на 35%, поскольку после изменения закона "О торговле" розничным сетям станет невыгодно его продавать (поправки ограничивают до 5% максимальный размер премий и бонусов, которые ритейлеры могут брать с поставщиков). В министерстве боятся, что это вызовет резкое сокращение ассортимента – в первую очередь самых дешевых, "а также наименее оборачиваемых товарных позиций, например специализированных продуктов, предназначенных для кормления детей раннего возраста с различными отклонениями по здоровью".

По словам помощника главы МЭР Елены Лашкиной, действующее регулирование надбавок, которое фактически не влияет на стоимость детского питания, может приводить к росту цен на другие товары за счет переноса издержек сетей и перераспределения торговой наценки. При этом, пишет газета, региональные власти считают, что отказ от регулирования приведет к подорожанию детского питания, из-за чего оно станет недоступным для малообеспеченных граждан.

В ФАС и Минэкономразвития подтвердили "Коммерсанту", что разработанный Минсельхозом проект постановления правительства уже согласовали с заинтересованными министерствами и ведомствами. Его внесут в правительство после утверждения в Минюсте.