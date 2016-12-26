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Органы следствия в Краснодарском крае проводят проверку по факту причинения смерти шестилетней девочке, погибшей в результате случайного выстрела из ружья, который произвел ее 12-летний брат.

Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР, трагедия произошла 25 декабря. Согласно предварительной информации, в 08:10 на 24-м километре перегона Курганинск – Лабинск 33-летний житель поселка Прохладный Лабинского района возвращался с охоты по железнодорожному полотну со своими детьми.

В руках у 12-летнего мальчика находилось охотничье ружье. "При неосторожном обращении мальчиком с оружием произошел непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочки", – уточняют обстоятельства трагедии в СКР.

Девочка была госпитализирована в Центральную районную больницу города Лабинска, однако медикам не удалось ее спасти.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.