Фото: euroradio.fm
Органы следствия в Краснодарском крае проводят проверку по факту причинения смерти шестилетней девочке, погибшей в результате случайного выстрела из ружья, который произвел ее 12-летний брат.
Как сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР, трагедия произошла 25 декабря. Согласно предварительной информации, в 08:10 на 24-м километре перегона Курганинск – Лабинск 33-летний житель поселка Прохладный Лабинского района возвращался с охоты по железнодорожному полотну со своими детьми.
В руках у 12-летнего мальчика находилось охотничье ружье. "При неосторожном обращении мальчиком с оружием произошел непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала в грудную клетку девочки", – уточняют обстоятельства трагедии в СКР.
Девочка была госпитализирована в Центральную районную больницу города Лабинска, однако медикам не удалось ее спасти.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Решил квартирный вопрос
как можно давать ружье в руки ребенку да еще и заряженное?
отца сажать!!!!транспортировка заряженного расчехленного оружия, да плюс еще и передал другому лицу, да еще и несовершеннолетнему, таким вообще разрешение нельзя давать
сааажааааать?а его жену и мать ребёнка оставить с горем один на один?
Посадить отца..дать ребенку в руки заряженное оружие...
Каким надо быть ушлёпком чтобы возвращятся с охоты с заряженным ружьём, не ина предохранителе, да ещё пулей он там на чё надеялся по дороге лося или косулю забраконьерить чтоли
Страна Д У Р А К О В
В ссср дети вполне самостоятельно ходили на охоту лет с десяти. Для этого даже ружья есть небольшого калибра и веса. Это при нынешних дерьмократах ничего нельзя, даже научить ребенка обращению с оружием. Всё запрещено. А несчастные случаи были есть и будут.
Комментаторы, вы лучше возмущайтесь тем, что чиновники/полиционеры/ им подобные давят людей по пьяни и остаются безнаказанными, а не несчастным случаем.