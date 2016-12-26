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Первый самолет с телами жертв крушения Ту-154 прибыл в подмосковный аэропорт Чкаловский из Сочи, сообщает Lenta.ru.
Напомним, что опознание тел и генетическая экспертиза будут проводиться в российской столице. К данной процедуре будут привлечены специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России.
Напомним, крушение Ту-154 Минобороны произошло утром 25 декабря. Самолет, летевший в Сирию, рухнул в акваторию Черного моря недалеко от Сочи. На борту находились 92 человека.
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что из воды было поднято 11 тел погибших.
Комментарии
Хотелось бы администратору сайта,по поводу траура посоветовать,запретить на сутки все комментарии!
Поддержу. Амик, закройте комментарии на эту тему.
Легкого пути в Вечность, несчасные жертвы путинской авантюры, соболезнования родственникам и близким
Божена,от 14.49,и тебе туда желаем и побыстрее,хе,хе,хе!