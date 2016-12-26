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Одно из ключевых направлений деятельности Алтайского филиала Россельхозбанка – кредитная поддержка малого бизнеса. 3,4 млрд рублей, по данным на 15 декабря 2016 года, направлено в Алтайском филиале Россельхозбанка на поддержку компаний малого и микробизнеса.

Так, аграриям выдано на сезонные работы более 1 млрд рублей и 439 млн на инвестиционные цели. А общее число клиентов этого сегмента на сегодняшний день превышает 7,6 тыс. В настоящее время банк предлагает более 60 кредитных программ для бизнеса. Это кредиты как на текущие, так и на инвестиционные цели, при этом здесь конкурентные процентные ставки, минимальные сроки рассмотрения заявки и прозрачная система ценообразования, также есть возможность установления индивидуального графика погашения кредита.

"Обращаясь в Россельхозбанк, клиент малого бизнеса получает не только качественное обслуживание, но и имеет возможность расширить свой бизнес за счет кредитных средств. Мы готовы предложить своим клиентам не только выгодные процентные ставки по кредитам, но и широкую линейку кредитных продуктов, оптимизированных под различные потребности предприятий и специфику бизнеса. И самое важное – к каждому клиенту у нас индивидуальный подход", — отметил заместитель директора алтайского филиала Валерий Каменский.

Барнаул, пр. Ленина, 80Б, тел.: 8 (3852) 53-89- 27, 53-63- 73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк".

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.