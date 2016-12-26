Фото: ren.tv

Соседи Божены Рынски принялись стучать и звонить в ее дверь, требуя, чтобы она вышла и объяснилась за посты, в которых она глумилась над гибелью журналистов НТВ при крушении Ту-154 под Сочи. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, Рынска вместе с супругом забаррикадировалась в своей квартире и отказалась выходить.

Напомним, ранее Рынска разместила на своей странице в Facebook пост, в котором выразила радость в связи с гибелью журналистов. Затем, после обрушившегося шквала критики, она удалила запись, однако опубликовала новую, в которой заявила, что канал НТВ якобы устроил ей травлю, от которой она "чуть не умерла физически".

РЕН-ТВ добавляет, что соседи Рынски в итоге выбросили ее елку, которую журналистка вместе с мужем установила в подъезде дома к Новому году. После ее слов соседи не захотели любоваться данным подарком, передает телеканал.

По словам разгневанных жильцов дома, позже Божена якобы пыталась забрать елку, с которой содрали мишуру, с улицы.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился в воскресенье, 25 декабря, под Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, музыканты и представители СМИ. Ни один из них не выжил.