Фото: ren.tv
Соседи Божены Рынски принялись стучать и звонить в ее дверь, требуя, чтобы она вышла и объяснилась за посты, в которых она глумилась над гибелью журналистов НТВ при крушении Ту-154 под Сочи. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
По данным телеканала, Рынска вместе с супругом забаррикадировалась в своей квартире и отказалась выходить.
Напомним, ранее Рынска разместила на своей странице в Facebook пост, в котором выразила радость в связи с гибелью журналистов. Затем, после обрушившегося шквала критики, она удалила запись, однако опубликовала новую, в которой заявила, что канал НТВ якобы устроил ей травлю, от которой она "чуть не умерла физически".
РЕН-ТВ добавляет, что соседи Рынски в итоге выбросили ее елку, которую журналистка вместе с мужем установила в подъезде дома к Новому году. После ее слов соседи не захотели любоваться данным подарком, передает телеканал.
По словам разгневанных жильцов дома, позже Божена якобы пыталась забрать елку, с которой содрали мишуру, с улицы.
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Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился в воскресенье, 25 декабря, под Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие, музыканты и представители СМИ. Ни один из них не выжил.
Комментарии
дверь китайская открывается консервным ножом
Отсутствие сопереживания особенность "русского мира", так же изрыгали свою радость некоторые анонимные комментаторы на Амике по поводу "птичкопада" на Востоке Украины.
Божена,где тебе могилу копать ? На Михайловке али на Черницком?
14:44 Ты местная ослица или львовская?
Заблокировать дверь и отключить свет и интернет. Дня через три, когда сдохнут аккумы на смартфоне сама выйдет.
PS: Раньше было хорошее слово на букву Б. Нет, это слово, вместо него придумали "светская львица". Опять это слово, в каком месте она львица? Как была, снова это слово, курицей, так и осталась.
26.12.2016 14:54 Кот.Без сапог. 14:44 Ты местная ослица или львовская?
Кот не только без сапог, но и без мозгов
Она обязана "активистам" пояснения давать? Народ у вас крыша течет? Я бы активистов с лестницы спустил если бы с первого раза не поняли
Зачем вообще о ней писать?! Не она на костях пляшет, а пресса разводить эту гнилую вонь...
26.12.2016 15:09 - гость - Оно и видно, ты такой смелый, аж под анонимом пишешь, ога)))
14:44 А кто может назвать девичью фамилию ее мамаши? С папашей понятно, чистокровный русак))))
26.12.2016 15:09 - гость -
никого бы ты не спустил, ибо ситуацию не сечешь. одно дело всякие стопхамы, и совсем другое общенародное(!) возмущение такими .... как эта. забаррикадировался бы и обмен хаты стал бы искать (или страны).
Кому нужно, тот знает кто пишет. Т.е . ее можно теперь травить, вдумываться в хату к ней? Вас папа с мамой пьяные делали? Или у нас суд Линча разрешили?
честной народ желает сжечь ведьму? или рас пять, а потом сжечь?
Она вроде позиционировалась как жительница рублевки, а тут подъезд с соседями
Ну если учесть, что львы и львицы спариваются до 50 раз в день, то она действительно просто ..дь. Ну а светская, наверно потому что делает это на свету, то есть прилюдно. Другие "светские львицы" мотайте на ус и боитесь спида.
Я, конечно, против самосуда, но... Возмущение людей высерами этой альтернативно одаренной могу понять. Еще больше в данном случае доставляет объяснение всякими недоносками подобной спонтанной реакции общества как характерного явления т.н. "русского мира". Этому дауну следовало бы сначала ознакомиться, какие нравы царят в видимо близком ему по духу т.н. "украинском" мире, и после этого стыдливо спрятать свой поганый язычишко в опу.
Я не понял, про каких соседей тут речь? Если вы про видео, то там, во-первых, только одна "соседка", а во-вторых, никакая даже и не соседка, а Рина Наумова-Дэвис (тоже, кстати, "интересная" личность, спросите про нее у гугла), которая живет вообще не там, где Бомжена Курицына.
опять нас обманули
шо, опять? теперь соседи ненастоящие? аяяяй...
Ну все, сделали из шавки звезду интернета. Журналюги- зло!
"Журналюги- зло!" ======== дык и рынска об том же!