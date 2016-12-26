Иллюстрация: yandex.ru/maps, barnaul.org
Жителям Барнаула напоминают, что с 28 декабря на участке проспекта Комсомольского у здания театра музкомедии меняется схема организации движения.
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Как отмечают в пресс-центре городской администрации, в целях обеспечения безопасности у здания по адресу Комсомольский, 108 установят знаки "Остановка запрещена", "Работает эвакуатор", "Время действия".
Комментарии
меня прикалывает как изобразили эту дорогу, которую подписали "Сибирский проспект". та часть, что ниже Шевченко - летом там не проехать, кто-то додумался песок засыпать сверху глиной и мусором, вода не уходит. и зимой тоже не всегда. зато Сибирский проспект)))
А "Обской бульвар" тебя не прикалывает, да?
комсомольский заставят, не ?
да, кстати, автобусы детские только на этих местах и стоят. на парковку к театру они не въедут.
правильна неприкасаемым места мало прям у театра ставить свои машины
мне можно.особые номера.
Так приятно видеть чертёжный шрифт) А вот с надписями беда: не по ГОСТу
Класс! А как быть с детьми-инвалидами, в том числе которые в инвалидных креслах! Тоже эвакуировать будут?!
они еще вдоль театра натягивают веревочку, чтобы не парковались. в принципе перед театром на стороне комсомольского большая площадка на которой нет ни деревца, могли бы там сделать парковки хорошо, что рядом сбер со своей парковкой, ибо у театра ее нет в принципе
Алексу Знаки парковка запрещена, а не остановка
Знаки как раз "Остановка запрещена"!
- гость - 26 декабря 2016 г. 16:09
Алексу Знаки парковка запрещена, а не остановка _____________________ ты действительно в этом уверен ? )))
Итак на сберовской парковке не протолкнуться, ещё и "гостей" теперь добавится! Паркуйтесь вон возле старого моста!