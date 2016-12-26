Фото: "Алтайский спорт"

Десятый юбилейный турнир на призы гимнаста Сергея Хорохордина прошел в Барнауле. Соревнования собрали 68 участников из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новосибирска, Томска, Северска, Омска, Челябинска.

Как пишет "Алтайский спорт", организаторы приготовили для юных спортсменов замечательные призы и подарки. Например, новосибирец Миша Мельник за первое место получил телескоп.

На церемонии открытия удостоверения "Мастер спорта России" в торжественной обстановке вручили Денису Юрову и Марине Шашмуриной – воспитанникам СДЮШОР Сергея Хорохордина. Эту приятную миссию выполнила начальник управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Елена Лебедева.

Турнир посетили друзья-олимпийцы Сергея. Дзюдоист Иван Нифонтов – бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, чемпион мира и Европы – в эти выходные совместно с тренером Игорем Вотяковым проводил в Барнауле свои соревнования, но всё же нашёл время заглянуть и в гимнастический зал.

Еще одним почётным гостем был гимнаст Николай Куксенков – серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, двукратный чемпион Европы. К нему выстраивались целые очереди, чтобы сделать совместное фото.

Победителями соревнований стали Ирина Митренёва из Барнаула и Давид Арзуманян из Новосибирска по программе мастеров спорта, Арина Ищук из Барнаула и новосибирец Алексей Рябов по программе кандидатов в мастера спорта, Анна Ветрова из Бийска и Никита Губушкин из Барнаула по программе первого разряда, Валерия Биль из Новосибирска и барнаулец Алексей Власов по программе второго разряда, Михаил Мельник из Новосибирска по программе третьего разряда и барнаулец Кирилл Серов по программе первого юношеского разряда.