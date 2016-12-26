Фото: autoshow2012.blogspot.ru
Полиция в Барнауле проводит разбирательство по факту ДТП, в результате которого неустановленный автомобиль врезался в припаркованный Lexus.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился в 07:20 на улице Антона Петрова, близ дома №216.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на стоящий автомобиль Lexus RX 300 неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который с места происшествия скрылся. Группой по розыску разыскиваются свидетели и очевидцы данного правонарушения", – уточняют в Госавтоинспекции.
Тех, кто располагает данными о произошедшем, просят обратиться по телефонам 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
да уж явно действовал камикадзэ, банзай
Ехал прям за этой маздой (надо уточнить). На регистраторе есть видео. Руки-ноги дойдут до машины - скину.
особенно водительши лексусов иногда чудачат, что в них въехали. А чтоб КАСКу получить там яйки выворачивают на три оборота.
ну, если сам не приедет раскаиваться, то не найдут. Моего соседа, который во дворе дома своей Волгой мою машину помял, до сих пор "ищут"
Ехал прям за этой маздой (надо уточнить). На регистраторе есть видео. Руки-ноги дойдут до машины - скину.
Походу попался сссыкун)))
Гастелло, млин...
Правительство думает принять указ, что за таран на внутридворовом проезде таранящий автомобиль ответственности не несет.
Надо же какая новость! А если б лексус помял какого-нить жигуленка и скрылся, то вот мне интересно, также активно бы искали водителя лексуса?
- гость - 26 декабря 2016 г. 15:02
особенно водительши лексусов иногда чудачат, что в них въехали. А чтоб КАСКу получить там яйки выворачивают на три оборота. _____________________________ на RX300 каски не выдают уже
стукачей нет