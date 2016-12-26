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Новости

Водителя, взявшего на таран Lexus, разыскивают в Барнауле

, ИА "Амител"
Полиция просит граждан, располагающих данными о ДТП, обратиться к правоохранителям

Фото: autoshow2012.blogspot.ru

Полиция в Барнауле проводит разбирательство по факту ДТП, в результате которого неустановленный автомобиль врезался в припаркованный Lexus.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился в 07:20 на улице Антона Петрова, близ дома №216.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на стоящий автомобиль Lexus RX 300 неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который с места происшествия скрылся. Группой по розыску разыскиваются свидетели и очевидцы данного правонарушения", – уточняют в Госавтоинспекции.

Тех, кто располагает данными о произошедшем, просят обратиться по телефонам 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.12.2016 14:57
Zerox79

да уж явно действовал камикадзэ, банзай

0  0
26.12.2016 15:00
- гость -

Ехал прям за этой маздой (надо уточнить). На регистраторе есть видео. Руки-ноги дойдут до машины - скину.

0  0
26.12.2016 15:02
- гость -

особенно водительши лексусов иногда чудачат, что в них въехали. А чтоб КАСКу получить там яйки выворачивают на три оборота.

0  0
26.12.2016 15:06
- гость -

ну, если сам не приедет раскаиваться, то не найдут. Моего соседа, который во дворе дома своей Волгой мою машину помял, до сих пор "ищут"

0  0
26.12.2016 15:06
- гость -

Ехал прям за этой маздой (надо уточнить). На регистраторе есть видео. Руки-ноги дойдут до машины - скину.

Походу попался сссыкун)))

0  0
26.12.2016 15:14
- гость -

Гастелло, млин...

0  0
26.12.2016 15:39
Старый

Правительство думает принять указ, что за таран на внутридворовом проезде таранящий автомобиль ответственности не несет.

0  0
26.12.2016 15:47
петька

Надо же какая новость! А если б лексус помял какого-нить жигуленка и скрылся, то вот мне интересно, также активно бы искали водителя лексуса?

0  0
26.12.2016 15:55
ПлохойХорошийЗлой

- гость - 26 декабря 2016 г. 15:02

особенно водительши лексусов иногда чудачат, что в них въехали. А чтоб КАСКу получить там яйки выворачивают на три оборота. _____________________________ на RX300 каски не выдают уже

0  0
26.12.2016 16:39
- гость -

стукачей нет

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