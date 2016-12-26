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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поручил профильным службам и ведомствам обеспечить безопасность горожан в преддверии новогодних праздников.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, в понедельник совещание руководителей городских служб началось с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 Минобороны под Сочи.

Выступая на совещании, Сергей Дугин подчеркнул: "Под постоянным контролем проведение массовых праздников". Также сити-менеджер распорядился уделить внимание вопросу перевозки детей, особенно из пригородных поселков, на новогодние представления и призвал поддерживать постоянный контакт с Госавтоинспекцией.

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Также, по словам главы администрации, необходимо обеспечить все меры безопасности детей, которые пойдут на елки пешком.

Кроме этого, Сергей Дугин подчеркнул, что в преддверии праздников следует усилить разъяснительную работу по обеспечению противопожарной безопасности и безопасности газового оборудования.

"Страшно, если праздник для кого-то обернется бедой. Поэтому нужно еще раз разъяснить жителям правила обращения с петардами и фейерверками", – резюмировал глава администрации.