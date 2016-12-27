Большинство читателей Amic.ru в новогодний вечер предпочтут остаться дома, а не ходить на празднества на городскую площадь. Именно это следует из результатов опроса "На какую елку пойдете вы в новогодний вечер?", который прошел в социальных сетях Amic.ru.

43% принявших участие в опросе сообщили, что никуда не пойдут, так как "дома лучше и теплее".

30 % ответили, что пойдут на ту елку, которая ближе к дому.

На площадь Сахарова собираются прийти 17 % респондентов.

А 8 % сообщили, что обязательно сходят посмотреть на световое представление в формате 3D, которое пройдет 31 декабря.

Напомним, что на самом деле районные елки Барнаула уже открылись 24 и 25 декабря. Главная елка на площади Сахарова откроется 30 декабря. Тогда же состоится и фейерверк. А вот в новогодний вечер 31 декабря в Барнауле пройдет уникальное световое представление, которого еще не было в городе.

Читайте также: Что за 3D-шоу увидят барнаульцы в новогоднюю ночь?

Организаторы обещают множество сюрпризов и подарков зрителям. Праздник состоится по адресу: ул. Шумакова, 25 а. Начало в 17.30.