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Дома, в ресторане или на пляже: плюсы и минусы новогодних каникул

, ИА "Амител"
Рассказываем о разных вариантах зимнего отдыха

Новогодние-рождественские каникулы в России – больше недели блаженного безделья. Конечно, ультраскептики заполняют свои блоги и страницы социальных сетей возмущениями о том, что "народ спивается" банально в течение каникул. Конечно, градус веселья и градус общего пития в эти дни неизменно выше. Однако оптимисты уверяют, что и в повышенном содержании винных паров в эти дни есть свои плюсы – бюджетные доходы от повышенных продаж спиртных напитков. Довод кому-то покажется сомнительным, но сей момент и впрямь имеет место быть. Можно провести каникулярный период дома, наращивая вес на диване или попивая время от времени разноградусные напитки. Но этот вариант проведения продолжительного досуга в начале года все чаще торпедируется в СМИ в той же блогосфере. В самом деле каникулы следует проводить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенное время. Причем мучительно больно и в плане подрыва здоровья и самочувствия. 

Наш проект "8 идей для зимнего отдыха" подскажет вам, как сделать новогодние каникулы  незабываемыми

Для многих каникулы привлекательны тем, что дают возможность куда-нибудь поехать: за границу, в санаторий или просто к родственникам. Подчас направление поездки играет второстепенную роль, ибо главное в данном случае – возможность смены обстановки, избавление от накопившейся полугодовой усталости и получение эмоциональной разгрузки. Недаром врачи рекомендуют отдыхать два раза в год. ИА "Амител" предлагает несколько вариантов, как можно провести зимние каникулы. 

 Дома

Главная задача, которую рекомендуется ставить в зимние каникулы, – отдохнуть и набраться сил перед новым трудовым годом. За это время можно сделать множество приятных и полезных дел, на которые катастрофически не хватает времени в будничный период: навестить друзей, о существовании которых мы подчас забываем, отделываясь поздравлениями в социальных сетях; посмотреть фильмы, которые после скачивания ждут своего часа на жестких дисках; прочесть книги, которые давно куплены по советам знакомых, но уже который месяц пылятся на полке; провести дома мелкие бытовые работы (укрепить стулья, подклеить отвалившиеся обои, пересадить молодой кактус в отдельный горшок и пр.) – выполненные мелочи дают подчас немалый эмоциональный заряд. В общем, заняться всегда есть чем. За эти дни можно также посетить кафе и рестораны, в которые давно собирались заглянуть, но быт с работой не давали эту возможность. Если, конечно, позволяют финансовые ресурсы.

Путешествие 

Наконец, если кризис и текущие расходы не помешали вам выбрать время и выделить средства, можно отправиться на отдых в теплую страну. Египет и Турция, как известно, сейчас закрыты, но есть немало стран, где можно понежиться у моря на песке под ласковым январским солнцем (ОАЭ, Иордания, Израиль и др.). Это прекрасный способ сбросить с себя накопившееся напряжение. Во всех трех вариантах отдыха есть свои плюсы. Главное – придерживаться ненавязчивых правил, которые благотворно скажутся как на отдыхе, так и на последующем вхождении в рабочие будни.

1. Ложиться спать пораньше. Отдых отдыхом, а чересчур менять ритм жизни не стоит. Тем более в каникулы можно будет вздремнуть и в течение дня.

2. Проводить больше времени с семьей и детьми. Общение с близкими дает максимальный душевный комфорт и дарит некое чувство выполненного долга. 

3. Устраивать разгрузочные дни. Не нужно перегружать желудок, к тому же диета тренирует силу воли. Каникулы – лучшее время для такой тренировки.

4. Не забывать давать пищу мозгам. Просмотр серьезного фильма, решение головоломок, тренировка знаний иностранного языка – лучшего времени, чем каникулы, для этого не найти, ибо в трудовой период мозг жаждет расслабления.

Переопубликовано из проекта "Новый год – 2016"

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