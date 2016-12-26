Фото: sputniknews.com

Специалисты определили траекторию полета самолета Ту-154, который рухнул в Черное море неподалеку от Сочи. По словам замминистра обороны Павла Попова, поиски обломков ведутся в шести километрах от берега, передает РИА Новости.

Попов отметил, что специалисты для определения траектории тщательно проанализировали данные объективного контроля с радиолокационной станции. "Мы в достаточной степени располагаем районом: это удаление 6 километров от береговой линии по оси взлета, районом возможного падения самолета, где практически приступили к инструментальной разведке", — цитирует агентство замминистра.

В военном ведомстве отметили, что поисково-спасательная операция в районе предполагаемого крушения Ту-154 осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна. В ней принимают участие 3,5 тысячи человек.

Напомним, летевший в Сирию самолет Минобороны РФ рухнул в Черное море в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека, ни один из них не выжил.