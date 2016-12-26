Фото: sputniknews.com
Специалисты определили траекторию полета самолета Ту-154, который рухнул в Черное море неподалеку от Сочи. По словам замминистра обороны Павла Попова, поиски обломков ведутся в шести километрах от берега, передает РИА Новости.
Попов отметил, что специалисты для определения траектории тщательно проанализировали данные объективного контроля с радиолокационной станции. "Мы в достаточной степени располагаем районом: это удаление 6 километров от береговой линии по оси взлета, районом возможного падения самолета, где практически приступили к инструментальной разведке", — цитирует агентство замминистра.
В военном ведомстве отметили, что поисково-спасательная операция в районе предполагаемого крушения Ту-154 осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна. В ней принимают участие 3,5 тысячи человек.
Напомним, летевший в Сирию самолет Минобороны РФ рухнул в Черное море в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека, ни один из них не выжил.
Комментарии
https://www.youtube.com/watch?v=RZEKvE338qA
Видео со странной "вспышкой" в небе во время крушения Ту-154 под Сочи.https://www.youtube.com/watch?v=RZEKvE338qA
Пока Ту-154 летел на войну, самолеты с олигархами летели за границу на гульбища
В то время, когда этот самолет летел на войну, другие самолеты с российскими богачами, вельможами, вместе с эскортами любовниц и дорогих проституток, летели в Куршавель, в Ниццу, в Альпы. И когда этот самолет падал в Черное море, и мертвые люди расстилались по волнам, у тех шли отвратительные гульбища и попойки. Призыв "сплотиться" не действенен, когда страна рассечена на миллиарды кусков! nakanune.ru
гость 16:13, не разжигайте ненависть к социальной группе российских богачей и вельмож. они для вас на этот случай статью в УК подготовили , дума приняла, президент подписал.
26.12.2016 16:13 - гость -
Иди работай н.....брод