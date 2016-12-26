Фото: otzovik.com
Таможенники в Алтайском крае задержали около трех тонн контрафактных конфет, проинформировали в пресс-службе ведомства.
На таможне уточняют, что одна из барнаульских фирм подала таможенную декларацию на экспорт в Монголию партии конфет. В документах были заявлены конфеты "КУЗНЕЧИК" (206 кило) и конфеты "Со вкусом барбариса" (2427,6 кило).
При этом изображения, нанесенные на конфеты, оказались до степени смешения схожими с зарегистрированными товарными знаками "Зеленый кузнечик" и "Барбарис". В этой связи выпуск данных товаров был приостановлен. Кроме того, было принято решение о проведении таможенной экспертизы.
В результате представители правообладателей товарных знаков подтвердили контрафактность конфет.
Товар изъят, а в отношении фирмы-нарушителя возбуждено два административных дела о незаконном использовании товарного знака.
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