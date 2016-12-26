Фото: mimobaka.ru
Полиция в Барнауле разыскивает водителя, допустившего обрыв заправочного пистолета, а также очевидцев происшествия.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент имел место еще 18 декабря в 14:20 по адресу улица Попова, 17.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – обрыв заправочного пистолета неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который с места происшествия скрылся", – отмечают в Госавтоинспекции.
Очевидцев правонарушения просят обратиться по телефонам 393-544, 393-554, 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
на АЗС нет камер что ли? почему неустановленный автомобиль и неустановленный водитель?
почему ДТП?
тот же что и Лексус помял?
верни пистолет, придурок!
за такой ценник на народное достояние должны заправщиков держать
очевидно, заметили пропажу пистолета только сейчас))) а записи с камер уже стерлись
Кто-то еще там заправляется??? Скажите лучше, как бензинчик подв видом "Лукойл" от октана на павл.тр?