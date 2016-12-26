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Новую специальность – "Индустриальный дизайн" – планируют открыть в АлтГТУ, передает пресс-служба администрации Алтайского края.

Отмечается, что в вузе есть преподаватели, которые смогут подготовить специалистов в этом направлении. К тому же к обучению дополнительно привлекут несколько опытных технологов. Для студентов будет создан учебно-производственный комплекс камнерезного искусства и ремесленного дизайна.

По словам директора Института архитектуры и дизайна (ИнАрхДиз) АлтГТУ Сергея Поморова, образовательная программа уже разработана. Профильной для специальности станет кафедра рисунка, живописи и скульптуры, где работают известные алтайские художники и скульпторы. Таким образом, отмечает он, интеллектуальная и творческая база для создания центра есть. Материально-техническую базу необходимо пополнять. "Для камнерезного дела необходимо специальное оборудование. Мы надеемся, что краевые власти поддержат наш проект и помогут с приобретением такого оборудования", – цитирует Поморова пресс-служба.

Выпускники данного направления могут работать как на специализированных предприятиях, так и в небольших частных мастерских, студиях. По данным портала Doc22.ru, опыт других центров камнерезного искусства, которые созданы на Урале, в Санкт-Петербурге и Уфе, подтверждает их востребованность.

В алтайском камнерезном центре намерены выпускать сувениры, создавать флорентийскую мозаику и изделия из самоцветов. Данный проект вместе с действующим музеем "Мир камня" будет вписан в концепцию туркластера "Барнаул – горнозаводской город".