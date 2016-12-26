Фото: vk.com/barneos22
Столкновение фуры и бензовоза произошло днем в понедельник, 26 декабря, близ Тальменки на трассе М-52.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Один из свидетелей уточняет, что инцидент случился на мосту через реку Чумыш около 14:00.
"Дизтопливо хлещет по трассе, пожарные делают все возможное, чтобы не допустить возгорания, есть пострадавшие, доставлены в Тальменскую ЦРБ. Движение перекрыто", – говорится в сообщении.
Комментарии
Пожарники соляру сливают?
от жеж там пробочка наверное собралась