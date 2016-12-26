Фото: airportspotting.com

Заснятая камерами наружного наблюдения вспышка в небе над Черным морем рядом с сочинским аэропортом не имеет отношения к потерпевшему крушение Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

По его словам, специалисты внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что они были сделаны примерно через полчаса после того, как воздушное судно пропало с экранов радаров. Таким образом, вспышка "не имеет к нему никакого отношения", добавил источник.

Он также отметил, что предположения о том, что на борту лайнера якобы могла произойти нештатная ситуация, вплоть до взрыва, являются преждевременными.

По словам источника, пока нет данных для того, чтобы сделать однозначные выводы. Специалистам предстоит поднять на поверхность двигатели и изучить их состояния. Также нужно внимательно ознакомиться с данными с РЛС и сведениями, которые хранятся на бортовых самописцах. "Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать", – заключил он.

Агентство отмечает, что ранее ряд СМИ распространили запись с камер наружного наблюдения одного из сочинских пляжей, который находится рядом с аэропортом, где в небе отчетливо видна яркая вспышка. Несколько экспертов предположили, что Ту-154 мог якобы взорваться в воздухе.

Напомним, ранее стало известно, что версию теракта не рассматривают в качестве приоритетной. Основными причинами считаются ошибка пилота при маневрировании или серьезная техническая неисправность.