Крушение самолета над Черным морем стало большой трагедией для всей России. Она унесла жизни 92 человек. Но жертв могло быть больше. Портал Amic.ru рассказывает о тех, кто по счастливой случайности отложил полет и благодаря этому остался жив.

Три человека из хора

На борту потерпевшего крушение самолета было восемь членов экипажа, девять журналистов, восемь военнослужащих и двое федеральных госслужащих, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и 64 артиста Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазу Хмеймим. В самолете были все участники хора, кроме троих солистов – Вадима Ананьева, Валерия Гаввы, Бориса Дьякова.

У ведущего солиста ансамбля Вадима Ананьева родился ребенок. По этому поводу многодетный отец попросил остаться дома. Валерий Гавва недавно был прооперирован. У Бориса Дьякова должно было 26 декабря состояться ответственное выступление. Поэтому трем солистам разрешили остаться в Москве. Все остальные из хора отправились в Сирию. Планировалось, что ансамбль даст концерт и тут же улетит в Москву. Это был их последний полет.

В ансамбле рассказывают, что всего в штате 186 артистов. Но решено было не брать с собой в поездку в Сирию оркестр. Сцена на базе Хмеймим небольшая, она не могла вместить всех музыкантов. Артисты должны были исполнять песни под "минусовку".

Глава СПЧ при президенте

Пассажиром самолета должен был стать и руководитель Совета при президенте по содействию развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Как рассказал сам Федотов, он планировал вместе с директором фонда "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой лететь в Сирию. Они должны были доставить в госпиталь в провинции Латакия медикаменты. Но потом планы Федотова изменились. Его по счастливой случайности не было в том роковом самолете, в котором выжить не удалось никому.

Иосиф Кобзон и Тото Кутуньо

Новость о крушении самолета в Черном море шокировала многих. В одном шаге от смерти находился и народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он очень часто выступал с ансамблем имени Александрова. Звали артиста и в эту поездку в Сирию. Он остался в России из-за отсутствия медицинской визы.

Также в списке жертв мог оказаться и известный итальянский певец Тото Кутуньо. Как сообщил прессе сам артист, он также должен был выступить на новогоднем концерте перед российскими военными. В последний момент он изменил свои планы из-за напряженного рабочего графика.

Напомним, самолет Минобороны ТУ-154, направлявшийся на российскую базу Хмеймим в Сирии, разбился над Черным морем 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлера. В районе крушения продолжается поисковая операция. Обломки самолета найдены в 1,5 км от побережья на глубине 50-70 метров. По предварительным данным, причиной крушения Ту-154 стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.