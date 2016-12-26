Фото: zamoskvorech.caoinform.ru
Оперативники выехали в центр Москвы на Комсомольскую площадь после поступившей информации об угрозе взрыва на территории трех вокзалов, пишет Life.
Уточняется, что под угрозой находятся Ярославский, Ленинградский и Казанский вокзалы.
В данный момент кинологи с собаками обследуют территорию. Также началась эвакуация людей с вышеперечисленных вокзалов.
ТАСС добавляет, что в полицию днем в понедельник, 26 декабря, поступило анонимное сообщение по телефону о возможном взрыве на вокзале на Комсомольской площади в центре Москвы. На место, кроме правоохранителей, прибыли пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.
Комментарии
Иллюстрация с метро - это совсем не одно и тоже.
вот козлы