Студия 20th Century Fox выпустила первый трейлер фильма "Чужой: Завет" режиссера Ридли Скотта.



Действие фильма происходит между событиями "Прометея" и классического первого "Чужого", режиссером которых также был Ридли Скотт.

В новом фильме экипаж корабля "Завет", находящийся на дальней стороне галактики, обнаруживает планету, которая, как они думают, является неизведанным "раем". Но на деле это оказывается тёмным и опасным миром с единственным обитателем — андроидом Дэвидом, который выжил в экспедиции "Прометей". Скотт обещал, что в фильме появится новая информация относительно происхождения ксеноморфов. Новую планету, которая станет домом инженеров, назвали Раем, так как на ней, по сути, обитают создавшие человечество боги.

Некоторые критики уже посмотрели первые 15 минут фильма и отмечают, что он по уровню не уступает оригинальному "Чужому". В "Завете" снялись в главных ролях Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, Джеймс Франко, Демиан Бишир и другие.



Российская премьера ленты намечена на 18 мая 2017 года. Фильм из-за обилия жестоких сцен выйдет в прокат с ограничением 18+.