Фото: newsy-world.ru, yandex.ru/maps
Период предновогодних пробок пришел в Барнаул – заторы на городских транспортных магистралях стали формироваться намного раньше обычного.
В понедельник, 26 декабря, семибалльные пробки образовались на улицах краевой столицы уже около 15:00. Сейчас транспортные заторы оцениваются в восемь баллов.
Наиболее напряженная обстановка сложилась на проспекте Строителей. Также стоит участок проспекта Ленина от улицы Чкалова до Молодежной.
Читайте также: Барнаульцев ждут штрафы за вклинивание в колонны школьных автобусов
Красным "горят" улицы Партизанская, Гоголя, Льва Толстого, Челюскинцев, участок проспекта Социалистического.
На городской периферии также имеются сложные участки — стоят улицы Попова и Малахова.
Отметим, что 26 декабря Госавтоинспекция обратилась к водителям в Барнауле с просьбой соблюдать осторожность и правила дорожного движения в контексте организованных детских перевозок на новогодние мероприятия. В частности, автолюбителям напомнили о нормах поведения на дороге при передвижении колонн автобусов.
Комментарии