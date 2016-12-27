Все из нас давали себе обещание начать жизнь заново: отказаться от вредных привычек, правильно питаться, пойти в спортзал. Не за горами Новый год, и многие девушки возлагают на него большие надежды. Барнаульская команда "Матрешек-Сибирь" знает, что не обязательно ждать понедельника, можно начать прямо сейчас. Поэтому за месяц до новогодних праздников она запустила проект, который помогает девушкам меняться не только внешне, но и внутренне.

"Матрешки-Сибирь" предложили десяти участницам, которые прошли конкурсный отбор, принять участие в "БьютиМарафоне". Тема декабрьского марафона – "БьютиКод". Девушкам следует узнать, что такое "Код Красоты" и можно ли научиться его кодировать. Проект состоит из трех тематических недель: здоровье, психология, красота. Не случайно внешние изменения проходят в конце проекта, сначала девушки должны научиться следить за здоровьем и понимать себя. Помогает участницам команда профессионалов: тренер, психолог, визажист, стилист, парикмахер и косметолог. Стоит отметить, что данный проект является восьмым на счету у "Матрешек-Сибирь", поэтому не расстраивайтесь, если вы не успели принять участие в марафоне. Всю информацию о мероприятиях можно узнать во "ВКонтакте" или "Одноклассниках".

На протяжении трех недель все конкурсантки проекта употребляют чистую питьевую воду "Алтайский источник". Все девушки отметили, что их кожа стала более гладкой и улучшилось общее самочувствие.

"Матрешки-Сибирь" – проект для девушек и о девушках. Это женское сообщество, которое помогает поверить в себя, саморазвиваться и настроиться на успех. Узнать подробнее о проекте можно во "ВКонтакте", "Одноклассниках" или на странице в Instagram.