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Рейтинг актеров 2016 года в России, подготовленный ВЦИОМ, возглавили Данила Козловский (5%) и Сергей Безруков. Об этом сообщается на сайте центра.

Так, Козловского и Безрукова актерами года назвали 5% россиян. На втором месте сразу пять актеров: Владимир Машков, Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Евгений Миронов, Дмитрий Нагиев.

Кстати, лидером рейтинга спортсменов стала Елена Исинбаева (8%), музыкантом года — Филипп Киркоров (7%), а писателем года — Дарья Донцова (3%).

Самыми популярными передачами на ТВ стали ток-шоу "Пусть говорят" (11%), "Голос" (8%), "Новости" Первого канала (6%). Лучшим сериалом стал "Мажор" (8%), а фильмом — "28 панфиловцев" (5%).

Как видим, у россиян нет явных фаворитов: во всех перечисленных рейтингах никто и ничто не набрало более 10%.