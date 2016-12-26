Чем заняться в последнюю неделю декабря, куда барнаульцам сходить и где успеть побывать в уходящем 2016 году, читайте в нашем материале.

Понедельник

Если вас не сильно вымотал первый рабочий день, вставайте на коньки, этой зимой в Барнауле работает 20 катков, а найти ближайший к вашему дому можно в инфографике от Amic.ru.

Вторник и среда

В Молодежном театре 27 и 28 декабря для юных зрителей пройдут показы новогоднего премьерного спектакля "Сокровища капитана Флинта". Эта пиратская история будет интересна как мальчикам, так и девочкам. А посмотреть кадры со спектакля и полюбоваться костюмами можно в нашем фоторепортаже.

В музкомедии тоже начались новогодние показы: утром здесь можно увидеть детскую сказку "МороZко", а вечером публику постарше ждут на концерте "Новогодний канкан". В 21:00 в театре начинается шоу-программа в формате "Голубого огонька" "Елки-палки шоу".

Четверг

29 декабря на экраны страны выйдет российский исторический боевик "Викинг", глядя на трейлер которого хочется верить в то, что у современного российского кино еще не все потеряно. В картине участие принимают Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, а режиссером ленты стал Андрей Кравчук.

Ждет зрителей и другая российская кинопремьера, только уже для детей – в прокат выйдет мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед".

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Пятница

Тем, кто уже успел купить все необходимое для праздничного стола и запастись подарками, стоит отправиться отдохнуть в театр драмы, артисты которого организовали особый новогодний вечер для взрослых "А завтра был Новый год?..". Зрители погрузятся в захватывающий квест и помогут главным героям шаг за шагом вспомнить события 31 декабря и найти символ 2017 года.