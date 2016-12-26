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Пресс-служба Минтранса РФ сообщила, что сроки работ по строительству железнодорожных подходов к мосту в Крым остаются без изменений, передает РИА Новости.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что сроки реализации проекта по строительству моста могут сдвинуться. Причинами этого, отмечало издание, является срыв второго конкурса по выбору генпродрядчика на строительство ж/д подходов из-за отсутствия заявок. Они должны быть построены к ноябрю 2019 года за 16,9 миллиарда рублей.

В Минтрансе РФ в понедельник, 26 декабря, отметили, что сроки строительства остаются неизменными. Финансирование на данный проект запланировано со следующего года.

"Известия" напоминают, что транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов: железнодорожного и автомобильного. Длина каждого из них будет равна 19 км.

Автомобильная часть включает в себя две проезжие части, на каждой из которых будут размещены по две полосы для движения машин. Этот мост собираются открыть в конце 2018 года.