Ученые смогли обнаружить древний манускрипт, который помог узнать, какими лекарствами пользовались жители Древнего Египта и какими средствами лечения они располагали.
В то время способы лечения были весьма и весьма нетривиальными. Египтяне для оздоровления использовали бычий жир и кровь летучих мышей.
Однако ученые говорят, что медицина у жителей Древнего Египта была на высоком уровне. Они даже проводили операции на черепе. И в ходе этих процедур пациенты не умирали ни от болевого шока, ни от инфекции.
Предполагается, что в Древнем Египте целители умели готовить обезболивающие препараты.
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