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Скамья подсудимых ждет барнаульского риелтора, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в краевой прокуратуре.
Согласно версии следствия, в конце 2014 года потерпевший решил приобрести квартиру в региональной столице и рассказал об этом своей знакомой. Женщина, воспользовавшись доверительными отношениями, предложила оказать риелторские услуги.
Затем мужчина передал ей сумму в полтора миллиона рублей для оформления права собственности на квартиру. Однако в действительности квартиру никто не продавал, а женщина продолжила вводить покупателя в заблуждение, якобы подыскивая иные варианты.
В прокуратуре добавляют, что деньгами доверившегося мужчины обвиняемая распорядилась в личных целях.
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