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Российские военнослужащие нашли в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения сирийцев. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, захоронения десятков "подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев" нашли во время первого обследования районов Алеппо, которые оставила "так называемая оппозиция". Конашенков уточнил, что у многих найденных "отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову".

Также, по его словам, в освобожденных от боевиков районах города нашли семь "огромных" складов с боеприпасами, "которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов", и внушительное количество учетных документов.

Конашенков добавил, что в последние дни, когда российские военные завозили автобусы в подконтрольные боевикам районы Алеппо, террористы минировали территорию. Причем минировалось "буквально все, на что хватало времени и боеприпасов", уточнил генерал. Он рассказал, что мины закладывались на улицах, во входах в помещения, в машины, мотоциклы, которые лежали на дорогах, и даже детские игрушки.

"На крохотном пятачке городской территории обнаружены три танка, две пушки, две реактивные системы залпового огня и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем", — добавил генерал.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все находки тщательно документируются для того, чтобы закрепить доказательства тяжких военных преступлений террористов, пишет "Российская газета". Позже все свидетельства и доказательства предадут максимальной огласке, заверили российские военные. Это нужно, по словам Конашенкова, для того, чтобы европейские покровители "оппозиционеров" из Лондона и Парижа хорошо осознали, "кем в действительности являются их подопечные, и меру своей ответственности за их зверства".