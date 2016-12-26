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По делу о крушении Ту-154 Минобороны РФ под Сочи проверяются четыре приоритетные версии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

При этом подчеркивается, что спецслужбы не располагают данными о возможном теракте на борту воздушного судна. В сообщении отмечается, что пока нет признаков или фактов, которые указывали бы на возможное совершение теракта или диверсии на борту Ту-154.

В ФСБ отметили, что основными рабочими версиями являются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, которое повлекло потерю мощности и отказ работы двигателей, а также ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

В ведомстве также отметили, что в данный момент найдены очевидцы падения лайнера, а также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы.

Напомним, самолет с 92 людьми на борту направлялся в Сирию и потерпел крушение над Черным морем. Выживших в результате авиакатастрофы нет.