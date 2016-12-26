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Полиция завершила проверку на трех вокзалах российской столицы в связи с поступлением анонимного звонка о бомбе, сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Напомним, ранее в понедельник СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что в центре Москвы эвакуировали порядка 3000 пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов. Причиной этого стало анонимное сообщение о взрывных устройствах. На место прибыли кинологи, а также пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.

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В итоге взрывное устройство не было обнаружено.

В пресс-службе РЖД также отметили, что проверка не повлияла на движение поездов.