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Жителям Алтайского края во вторник, 27 декабря, обещают солнечную погоду и гололед.
Так, по данным регионального Гидрометцентра, в этот день в крае без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температура днем -10…-15 градусов, в предгорьях -3…-8 градусов.
Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.
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В Барнауле 27 декабря также без осадков, утром изморозь, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят -11…-13 градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.
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