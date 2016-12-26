Фото: azvision.az

Водолазы МЧС РФ нашли на месте, где ранее обнаружили обломки потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154 Минобороны, пятиметровый фрагмент фюзеляжа самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции.

По словам собеседника агентства, в данный момент готовится операция по подъему крупного обломка. Он уточняет, что вместе с подъемом фрагментов самолета идут поисковые мероприятия в ближайших квадратах.

В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС, в свою очередь, подтвердили, что водолазы нашли на дне моря обломки воздушного судна.

Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря, неподалеку от Сочи. На борту самолета находились 92 человека (военнослужащие, музыканты и журналисты), в живых не осталось никого. Они летели в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить авиагруппу ВКС РФ с Новым годом.

Агентство добавляет, что пока удалось найти тела 11 погибших.