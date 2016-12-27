Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 400 квадратных метров, расположенный на участке в 13 соток, выставили на продажу в Барнауле за 27 миллионов рублей, сказано в объявлении на сайте Avito.ru.
Продавец дома подчеркивает, что жилье расположено в сосновом бору на территории "люкс". Имеется сауна, баня, барбекю, гараж на два автомобиля.
В доме, помимо спален, кабинета, гостиной, также расположены летняя кухня, балкон с террасой на двух этажах, зимний сад в двух уровнях, бильярдная.
Владелец акцентирует внимание на том, что на полу уложен дубовый паркет. Кроме того, в коттедже стоит дубовая мебель в стиле XIX века, а в зале находится камин из мрамора.
"В окружении санаторные зоны, "Лыжня здоровья" – чистый воздух Алтая, по соседству базы отдыха: "Авальман", санаторий "Обь", "Барнаульский", если вам своей территории покажется недостаточно", – также отмечается в объявлении.
Комментарии
Что-то побежали с илитных раёнаф...
Еще не весь бор вырубили под "элитную" застройку?
Пластиковые панели где-то в районе бани-сауны... Дешман дешман... А что продают-то, фундамент треснул?
Что-то уже начинают пугать эти объявления. Богатый люд сваливает или просто переселяется в дешманское жильё? Или они так домами меняются?))) А кто покупать всё это будет? Каждый день по объявлению. Ну если только москвичи. Так объявления надо давать в московские газеты и сайты продаж.
выпрыгивая из оксфордов и лабутенов в тему спешили берти и обезьяна