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Жителя Каменского района Алтайского края признали виновным в гибели своей супруги. Об этом сообщается на сайте издания "Каменские известия".

Суд установил, что весной 2016 года молодая женщина с двумя малолетними детьми пошла искать своего супруга, который ушел "гулять по друзьям" после размолвки. В итоге женщина заблудилась между двумя поселками. Она сообщила об этом своим знакомым по телефону, однако они не стали ей помогать. В результате холодную и дождливую ночью женщина провела посреди грязи.

Утром следующего дня ее муж возвращался домой и нашел по пути в поле свою жену и детей в плачевном состоянии. Мужчина набросился на свою супругу, схватил ее за шею и буквально вдавил в грязь, пишет издание. После этого она погибла. Позже эксперты определили, что во рту, носу, в горле и бронхах погибшей все было забито жидкой грязью, отчего она задохнулась. Кроме этого, на голове, шее, руках, ногах жертвы нашли многочисленные кровоподтеки.

Суд признал мужчину виновным, квалифицировав его действия как убийство. Жителя Каменского района приговорили к семи годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.