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Глава администрации Волчихинского района Алтайского края Евгений Агафонов признан виновным в получении взятки в размере 500 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, также суд вынес приговор в отношении депутата районного совета Дмитрия Горбова, который выступил посредником в передаче денег.
В настоящее время установлено, что 15 июня прошлого года народный избранник Горбов, выступая посредником в преступной схеме, по поручению Евгения Агафонова получил от бизнесмена 500 тысяч рублей.
Данное незаконное вознаграждение передавалось за заключение мирового соглашения по ранее поданному районной администрацией иску о возмещении материального ущерба, причиненного вырубкой лесных насаждений.
В этот же день посредником главе района была передана часть суммы в размере 300 тысяч. Злоумышленники были задержаны на месте преступления.
Суд назначил обоим обвиняемым штрафы. Агафонову, согласно вердикту, придется выплатить 3,5 миллиона рублей, Горбову – 1,5 миллиона.
Комментарии
Всего 500.000 рупий, экий шалунишка!!!!!!!!!!!
И он всё ещё Глава? Ну тогда такой штраф не страшен.Компенсирует.
я правильно понимаю гражданин не утратил доверие в глазах высшего краевого руководства
- гость - 27 декабря 2016 г. 09:51
300-это не утрата доверия.Не та сумма.
Занимает или нет руководящую должность?! Поясните..
Для уголовного дела 300 возможно, мало, но быть руководителем не должен..