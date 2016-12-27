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Глава администрации Волчихинского района Алтайского края Евгений Агафонов признан виновным в получении взятки в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, также суд вынес приговор в отношении депутата районного совета Дмитрия Горбова, который выступил посредником в передаче денег.

В настоящее время установлено, что 15 июня прошлого года народный избранник Горбов, выступая посредником в преступной схеме, по поручению Евгения Агафонова получил от бизнесмена 500 тысяч рублей.

Данное незаконное вознаграждение передавалось за заключение мирового соглашения по ранее поданному районной администрацией иску о возмещении материального ущерба, причиненного вырубкой лесных насаждений.

В этот же день посредником главе района была передана часть суммы в размере 300 тысяч. Злоумышленники были задержаны на месте преступления.

Суд назначил обоим обвиняемым штрафы. Агафонову, согласно вердикту, придется выплатить 3,5 миллиона рублей, Горбову – 1,5 миллиона.