Организаторы богослужения на Рождество на католическом фестивале в Шри-Ланке по ошибке включили в программу службы песню Hail Mary, которую написал культовый американский рэпер Тупак Шакур. По данным издания The Independent, ее перепутали с одноименной молитвой — Ave Maria, передает РИА Новости.

СМИ отмечают, что на ошибку обратили внимание пользователи соцсетей, которые опубликовали снимки программы с текстом Шакура, где описываются сцены насилия. Подчеркивается, что фотографии набрали большую популярность в сети.

Организатором фестиваля выступила католическая архиепархия в Коломбо. Его целью было собрать деньги для "проектов по сокращению масштабов нищеты".

TJournal со ссылкой на CNN приводит слова одного из участников фестиваля, который рассказал, что многих прихожан очень удивил обновленный текст молитвы. По словам мужчины, шокированные люди не понимали, это была шутка или кто-то действительно начнет читать рэп. "Некоторые пожилые дамы не могли оторвать глаз от текста на брошюре", — отметил очевидец.

Издание также уточняет, что в песне Тупака есть много отсылок к Библии и Деве Марии, однако также присутствуют высказывания о наркотиках, убийствах и мести.

Агентство пишет, что Тупак Шакур считается одним из влиятельнейших хип-хоп исполнителей в истории. Большинство его песен рассказывают о тяжелой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и других проблемах общества в США. Музыканта убили в сентябре 1996 года в возрасте 25 лет. Незадолго до своей смерти он выпустил сингл Hail Mary. Подчеркивается, что преступление все еще не раскрыли.

