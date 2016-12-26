Перегруз и отказ техники могли явиться причиной крушения самолета Минобороны Ту-154 в Черном море, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как пояснил собеседник агентства, очевидцы сообщили, что самолет долго низко летал, не набирая высоту.

"Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации", — подчеркнул источник.

При этом версия теракта и некачественного топлива практически исключены. По словам собеседника агентства, первую версию опровергают на основе материалов и показаний очевидцев. Относительно топлива были приведены доводы, что им также заправляли и другие самолеты, но все они безаварийно совершили запланированные рейсы.

Таким образом, сказал собеседник агентства, приоритетной версией становится техническая неисправность.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, самолет на борту которого было 92 человека исчез с радаров 25 ноября спустя пару минут с момента вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все, кто были в самолете, погибли.