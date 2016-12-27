Жизнь полна новых ощущений и ярких красок, стоит лишь встать с дивана и начать движение им навстречу. Итак, впереди у нас в запасе новогодние каникулы, и их нужно использовать по максимуму. Рассказываем, куда можно совершить путешествие в ближайшие праздники, не "заморачиваясь" насчет загранпаспорта, акклиматизации и прочих неудобств.

Например, можно отправиться в путешествие в Республику Бурятия, которая, как и Иркутская область, славится Байкалом. Но, помимо самого глубокого озера на планете, в Бурятии вы сможете увидеть еще одну достопримечательность — Иволгинский дацан. Это крупный монастырский комплекс, памятник истории и архитектуры, который был открыт в 1945 году. Кто-то едет сюда прикоснуться к бурятской культуре и древнейшей мировой религии — буддизму, кто-то ищет здесь гармонию, а кому-то нравится архитектура дацана, отличающаяся необычными крышами с загнутыми вверх углами и яркими красками.

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Центр буддизма

Иволгинский дацан принято считать центром буддизма в России. Те, кто бывал там, говорят, что это место магическое. Ежегодно к его стенам устремляются тысячи туристов и паломников. Сегодня Иволгинский дацан — это 10 храмов с уникальной архитектурой, оранжерея священного дерева Бодхи, вольеры с косулями и одна из главных буддийских святынь — нетленное тело ламы Итигэлова.

Университет монахов

Помимо храмов, он включает в себя университет, в котором обучаются монахи-послушники — хувараки. С раннего утра и до вечера студенты посещают богослужения, изучают философию, логику, тибетский язык, восточную медицину. Спустя пять лет хувараки становятся ламами (религиозный учитель, монах), а также получают светский диплом об образовании.

Что посмотреть?

Иволгинский дацан

Фото: vl.ru

Тысячи туристов устремляются в Иволгинский дацан, чтобы своими глазами увидеть нетленное тело, которое до сих пор меняет температуру, главного Учителя всех буддистов Восточной Сибири, великого хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. Сделать это можно восемь раз в году – во время великих буддийских праздников. Ближайшая дата выпадает на 26 февраля. Стоит отметить, что ламы рады тут каждому гостю, с ними можно поговорить о своих проблемах и получить столь нужный совет. Ламы-астрологи составят для вас гороскоп, ламы-целители увидят, какие у вас проблемы со здоровьем и как от них излечиться, ламы-историки расскажут о традициях и обычаях.

Самая большая голова Ленина

Фото: panoramio.com

В Улан-Удэ вы сможете увидеть самый большой в мире памятник Ленину. Он установлен в центре города на площади Советов. Скульптура высотой 7,7 метра, наибольшей шириной 4,5 метра и весом 42 тонны была отлита на Мытищинском камнерезном заводе в виде двух половин и доставлена в Улан-Удэ по железной дороге. Памятник вождю пролетариата установили в Бурятии в честь столетия со дня рождения Ленина. Примечательно, что у этой головы даже есть своя страничка в Twitter.

Термальные источники

Фото: izent.ru

В поселке Жемчуг вы сможете искупаться в термальных источниках. Круглый год к этой водолечебнице устремляются как местные жители, так и туристы. Горячая вода источников богата минеральными солями и микроэлементами. В одном бассейне вода метановая с небольшим содержанием сероводорода и радона температурой 38 градусов. В другом бассейне углекислая кремнистая хлоридно-гидрокарбонатная магниево-натриевая вода температурой 56 градусов. Ванны принимают свободно, без рецепта врача.

Баргузинская долина

Фото: promalp.baikal.ru

Баргузинская долина – крупнейшая межгорная котловина на северо-востоке Бурятии. Ее длина – 230 км, ширина – до 35 км. Это место, как говорят местные жители, энергетически питает человека. Как гласят легенды, в этих местах родилась мать Чингисхана. А после якобы и сам первый великий хан Монгольской империи был погребен в этих землях. Одна из главных святынь долины – гора Бархан-Уула. Для того чтобы ее покорить, уйдет целый день, но с ее вершины открываются великолепные виды. А еще считается, что тот, кто поднимется на Бархан-Уула, на целый год установит связь с небом.

Как добраться?

Иволгинский дацан расположен в селе Верхняя Иволга Республики Бурятия, в 35 километрах от Улан-Удэ. Добраться из Барнаула до Улан-Удэ можно на машине. Время в пути без остановок (что невозможно) составит на легковом автомобиле 32 часа. На бензин в одну сторону на малолитражке вы потратите 6 тысяч рублей минимум. Не забываем о стоянках и питании, а это тоже дополнительные расходы. На поезде из Барнаула в столицу Бурятии можно попасть с одной пересадкой. Вы можете выбрать стыковку через Новосибирск, Красноярск или Омск. В первых двух случаях общее время в пути вместе с ожиданием составит 50 часов, через Омск ваш маршрут будет длиннее на 20 часов.

На расчетную дату 26 декабря цена плацкартного билета Барнаул – Омск составит 1300 рублей, от Омска до Улан-Удэ доехать можно только в купе. Минимальная стоимость – 9 тысяч рублей. Плацкартный билет Барнаул – Новосибирск стоит 650 рублей, сидячие места — 500 рублей. Из Новосибирска до Улан-Удэ в плацкартном вагоне можно доехать за 3400 рублей. За билет из Барнаула до Красноярска придется выложить 3300 рублей, так как на предновогодние даты мест в плацкартных вагонах уже не осталось. Из Красноярска до Улан-Удэ цена плацкартного билета составляет 2400 рублей. Уже из Улан-Удэ нужно будет добраться до Верхней Иволги. Сделать это можно на общественном транспорте с одной пересадкой. Время в пути – порядка одного часа. Если вы путешествуете на автомобиле, из Улан-Удэ до Верхней Иволги можно доехать по трассе А-340 "Кяхтинский тракт".

Где жить?

Туристам, которые приезжают на Иволгинский дацан, рады не только ламы, но и местные жители. Для них сдача домов является способом заработка. Найти жилье на месте не составит труда. Также можно забронировать номер в одной из гостиниц Улан-Удэ.

Во сколько обойдется отдых?

За дорогу, если ехать через Новосибирск или Красноярск, придется отдать примерно 5-6 тыс. рублей. За проживание в Улан-Удэ в однокомнатной квартире за сутки просят от 1 тыс., место в хостеле будет дешевле. На самом дацане за такую же сумму можно снять комнату в домике.

Что нужно знать тем, кто планирует поездку в Иволгинский дацан?

Визит в Иволгинский дацан начинается с гороо, почетного обхода святых мест. Зайти на территорию монастыря можно в большие праздники через главные ворота. В эти же дни можно увидеть нетленного Итигэлова. Во все остальные дни войти можно через малые ворота. Стоит отметить, что изучать местные достопримечательности разрешено по часовой стрелке. Этот обряд называется гороо. Совершить его нужно нечетное количество раз. На территории дацана вы точно не собьетесь с маршрута, так как направление подскажет специальная дорожка для совершения гороо. Во время обхода вам встретятся молитвенные барабаны (хурдэ), которые нужно покрутить тоже по часовой стрелке. Внутри них находятся свитки с мантрами. Считается, что один поворот равен 100 тысячам прочитанных молитв.