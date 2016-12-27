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Когда впервые начали праздновать Новый год на Руси?

, ИА "Амител"
А вы знаете, какова история появления Нового года в нашей стране?

Новый год – один из древнейших праздников, сохранивших свою актуальность и большую популярность до сих пор. Мы ожидаем этот день с чувством радости, предчувствием волшебства и чудес. Этот день празднуют во всем мире. А какова история появления Нового года в нашей стране?

Царский указ

Оказывается, в Древней Руси Новый год начинался в марте. Это был праздник весны, солнца, тепла, ожидания нового урожая. Когда в конце Х века на Руси приняли христианство, праздник стали встречать по византийскому календарю – 1 сентября. И только накануне 1700 года царь Петр І издал указ о праздновании Нового года по европейскому обычаю – 1 января. Указ царя гласил: "По большим проезжим улицам и знатным людям перед воротами учинить некоторое украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых. А людям скудным (бедным) хотя по древу или ветви над воротами поставить. И чтоб то поспело к первому числу 1700 года; а стоять тому украшению по седьмое января того же года. В первый день, в знак веселия, друг друга поздравлять с Новым годом и учинить сие, когда на Красной площади огненные потехи начнутся и стрельба будет". 

В 12 часов ночи с 31 декабря на 1 января Петр І появился на Красной площади с факелом в руках и запустил в небо праздничную ракету в честь новогоднего праздника. В царском указе также рекомендовалось по возможности всем на своих дворах из небольших пушечек или мелких ружий "учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет". Люди веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга с Новым годом и дарили новогодние подарки. К слову, царь неуклонно следил за тем, чтобы этот праздник был на Руси не хуже и не беднее, чем в других европейских странах. 

Так, с 1700 года у нас Новый год стал носить не церковный характер, а светский. С тех пор праздник был закреплен в российском календаре, и многие традиции сохраняются, хотя и несколько видоизменились.

Рождение традиций и символов

Сейчас мало кто знает, откуда появилась традиция украшать елку – главный символ праздника. Но еще около трехсот лет назад люди верили, что, украшая ель, можно сделать злые силы добрее.

Зажигание костров, факелов, множества огней в новогодние праздники – это как раз отголоски современных фейерверков, а также иллюминаций и прочих световых украшений.

А вот Дед Мороз является относительно молодым героем русских сказок и символом Нового года. Он появился примерно 100-150 лет назад. Говорят, что тогда русский народ рассказывал сказки и легенды о нем, это, по представлениям наших предков, был хозяин зимы, он укрывал поля и леса снегом, приносил на землю холод и метели. Называли его на разный манер – Мороз, Морозко, Мороз Иванович. Тогда не он дарил подарки людям, а, напротив, они преподносили ему дары, чтобы задобрить.

До сих пор сохраняются обычаи рождественских святок, катание на санях, гадания и хороводы вокруг новогодней елки. Впрочем, все это уже совсем другая история.

Переопубликовано из проекта "Новый год – 2016"

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