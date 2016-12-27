А вы знаете, на каких экранах телевизоров рекламу смотрят, не переключая канал? Причем смотрят осознанно, увлеченно, не отводя глаз? На тех, которые размещены в поликлиниках. Каждый из нас, стоя в часовых очередях к врачу, от нечего делать принимается внимательно изучать, что показывают по телевизору, висящему в холле. И даже реклама, которую мы обычно пролистываем, в скучной очереди становится увлекательным и познавательным зрелищем.

Психологи называют это эффектом "аудитории пленников". В состоянии вынужденного бездействия возникает "информационный голод", в результате чего люди с удовольствием читают и воспринимают все, что оказалось в их поле зрения. Для барнаульцев такое состояние может длиться довольно долго: согласно статистике, в поликлиниках пациенты проводят в ожидании врача в среднем по 40 минут.

При этом статичная реклама в виде листовок и плакатов на стене учреждения менее эффективна, чем та же информация, поданная в виде сменяющейся картинки. Дело в том, что глаз и мозг человека сильнее реагируют на движущийся объект (это свойство помогает человечеству выжить) и даже за короткое время успевают запомнить его гораздо лучше, чем статичный.

В медицинских заведениях Барнаула сегодня работает более 140 мониторов диагональю от 81 до 107 см. Они установлены в самых посещаемых зонах поликлиник – в холлах у кабинетов врачей, около гардеробов и регистратур. Вещает медицинский канал и в краевых учреждениях, например в диагностическом центре. Как гласят официальные данные, аудитория сети в месяц составляет около 350 тысяч жителей Барнаула и Алтайского края.

Важно, что эфир медицинского канала наполнен материалами различной направленности – социальные темы, познавательная и развлекательная информация, в том числе любопытные факты, советы, викторины и пр. Это обеспечивает безусловное внимание и интерес аудитории.

Для лучшего охвата аудитории информация транслируется до шести раз в час в течение всего рабочего дня, а это около 10 часов. Таким образом, рекламодатель может быть уверен, что его рекламу внимательно посмотрят от 30 раз в день или от 600 раз в месяц. А это значит, что ваше предложение обязательно привлечет к себе внимание.

Хотите "попасть в телевизор" поликлиники? Хотите, чтобы ваша реклама имела максимальный эффект? Обращайтесь в рекламное агентство FM-Продакшн. Здесь знают, как это сделать.

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