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Заторы в шесть баллов ждут автомобилистов в Барнауле утром во вторник, 27 декабря. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
В центре города пробки образовались в районе пересечения проспектов Красноармейский и Строителей (скорость движения – 5-7 км/ч), на улице Челюскинцев (7 км/ч) и отдельных участках переулка Ядринцева и проспекта Ленина (7-10 км/ч). Также движение затруднено на перекрестке проспект Космонавтов – улица Попова (5-7 км/ч), этой же улицы и Павловского тракта (5-7 км/ч), пересечениях улицы Малахова с улицей Советской Армии (7-10 км/ч) и с Власихинской улицей (7-10 км/ч).
Также сервис оповещает о четырех авариях, которые произошли на улицах Юрина и Антона Петрова, шоссе Ленточный Бор и Лесном тракте.
Комментарии
интересно спросить , сколь-ко и чего в одном балле пробок и как он определяется?
Селяне тупящие понаехали...да и местный бомонд не лучше...
Юрина Покровская Лобовая джип и малолитражка, малолетражка горела от морды мало что осталось движок похоже в салонейчас по радио сейчас сказали что там еще одна авария произошла.