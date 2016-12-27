Фото: пресс-служба МЧС РФ

Водолазы подняли тело командира самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился в Черном море, Романа Волкова на поверхность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, тело командира нашли при подъеме крупных объектов фюзеляжа. Личность человека установили при подъеме на берег по знакам отличия на форме.

Источник также добавил, что на поверхность подняли еще 70 фрагментов тел.

Напомним, Ту-154 разбился над Черным морем в воскресенье, 25 декабря. Самолет с 92 людьми на борту летел в Сирию. В результате авиакатастрофы выживших нет. На борту лайнера находились военнослужащие, представители СМИ, музыканты и доктор Лиза.