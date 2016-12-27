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Мать выбросила своего семилетнего ребенка из окна 15-го этажа в подмосковных Мытищах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

В сообщении сказано, что инцидент произошел вечером в понедельник, 26 декабря. 34-летняя жительница Калужской области, находясь в квартире в Мытищах, вытолкнула своего малолетнего ребенка из окна 15-го этажа. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Подозреваемую задержали, в данный момент с ней проводятся необходимые следственные действия.

В пресс-службе отметили, что по данному факту возбуждено дело. В скором времени следствие планирует ходатайствовать о заключении женщины под стражу.

"Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что погибшим ребенком оказалась старшая дочь женщины. Младшая, пяти лет, не пострадала, уточняет собеседник издания.

Подчеркивается, что в момент происшествия отец детей находился на работе.

Также, по словам источника, конфликтов в семье не было, а родители и дети характеризовались положительно. Согласно заключению врачей, задержанная мать находится в неадекватном состоянии.