Фото: barneos22.ru
Обрушение кровли произошло накануне вечером в новом барнаульском "Ашане", расположенном на проспекте Строителей.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о произошедшем поступили в экстренное ведомство около 22:00 26 декабря.
В социальных сетях появились фотографии с места событий. На снимках видно, что кровля "разошлась" внутрь.
Источник, знакомый с ситуацией, комментируя произошедшее, отметил: "Обрушилась кровля. В результате внутри с крыши нападал снег, образовался сугроб. "Поехала" одна из ферм. Никто, к счастью, не пострадал".
Сейчас собственники здания и строители разбираются в произошедшем.
Напомним, второй барнаульский "Ашан" заработал чуть больше месяца назад. Его открытием был ознаменован запуск первой очереди крупнейшего ТРЦ Барнаула Galaxy.
Комментарии
плоская крыша размером гдето 300 на 130 метров - есчё не раз рухнет от снега, а что будет к весне когда он водой напитается слежится. И убрать то его с крыши таких размеров лопатами (а технику туда не загонишь) - это вообще анрил полный.
они что, не считали кровлю на снеговую нагрузку
интересно посмотреть что весной будет, когда снег влагу набирать будет в ашан не ногой )
для таких коробок это нормально
монтаж такой.
мало того что в ашане наголову шизанутая замунтная и неудобная система оплаты покупок дак ещё и крыша наголову падает
если долго-долго смотреть на нарушения в общественно значимых местах, и ничего не делать, то можно увидеть как тебя увольняют из МЧС.
Для идиотов которые все валят на МЧС, поясняю, что ведомство не контролирует стройку, уборку снега и прочие работы
я когда слышу такие формулировки как: "ремонтируют участок дороги", "выделены деньги на ремонт моста", "построят что-то там" единственная ассоциация которая у меня возникает - это картинка, где лист подорожника приложен к треснувшей ж/б плите.
Бывший работник МЧС 27 декабря 2016 г. 09:54 ну ок, пускай не МЧС, а местная администрация или стройнадзор.
Были за сутки до этого в магазине, в некоторых местах на лицо капали мелкие брызги или мелкий снег - видимо уже давали о себе знать "дыры" в кровле...
показательно, что работник бывший
не соблюдаются условия эксплуатации!!! я думаю еще не одно событие с этим ашаном произойдет! один пандус который ого-го какой, чего стоит, и самое главное для чего они его сделали, чтобы зимой на ледянке кататься бесплатно на корпоративе))) !?
Просто это дед мороз подарки решил принести через крышу
27.12.2016 10:20 - гость - как вариант, - это Санта, промазал мимо каминной трубы.
Нельзя было завод ломать ке-ке-ке. Его дух не сломлен.
Его не закрыли?(для выяснения обстоятельств обрушения и проверке конструкций)
Берти Вустеру Черепушку тебе надо подорожником полечить...
Вот это попадос! Надо все здание проверять. От греха подальше. Не удивлюсь, если к проектированию приложили руки люди, купившие диплом. Ну или использовали китайский металлопрокат, который гнется как свинец
Лор не ты ли его проектировала? Чувствуется твоя врожденная рукожопость.
ви дурак чтоль!! Ашан!!! Французы!!! там даже курировали французы!!!
- гость - 27 декабря 2016 г. 10:36 колвун бюджетный иди в ямки со снегом асфальт побросай.
Сейчас Ашан предъяву Ракшину выпишет. Они может там и курировали, свою часть, подъезды-выезды, но точно не крышу. Ашан всего лишь арендатор.
Берти Вустеру Чудо ты недаразвитое.
Берти Вустеру Нищета у тебя в голове и кошельке. О чем с тобой говорить, ограниченный ты наш?
Бертя опять пукан свой рвет.бгггг. ущербен как никогда