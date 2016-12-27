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Дыра в потолке, сугроб внутри: в барнаульском "Ашане" обрушилась кровля

, ИА "Амител"
В результате инцидента никто не пострадал

Фото: barneos22.ru

Обрушение кровли произошло накануне вечером в новом барнаульском "Ашане", расположенном на проспекте Строителей.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о произошедшем поступили в экстренное ведомство около 22:00 26 декабря.

В социальных сетях появились фотографии с места событий. На снимках видно, что кровля "разошлась" внутрь.

Источник, знакомый с ситуацией, комментируя произошедшее, отметил: "Обрушилась кровля. В результате внутри с крыши нападал снег, образовался сугроб. "Поехала" одна из ферм. Никто, к счастью, не пострадал".

Сейчас собственники здания и строители разбираются в произошедшем.

Напомним, второй барнаульский "Ашан" заработал чуть больше месяца назад. Его открытием был ознаменован запуск первой очереди крупнейшего ТРЦ Барнаула Galaxy.


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Комментарии

27.12.2016 09:34
месный

плоская крыша размером гдето 300 на 130 метров - есчё не раз рухнет от снега, а что будет к весне когда он водой напитается слежится. И убрать то его с крыши таких размеров лопатами (а технику туда не загонишь) - это вообще анрил полный.

0  0
27.12.2016 09:43
- гость -

они что, не считали кровлю на снеговую нагрузку

0  0
27.12.2016 09:45
- гость -

интересно посмотреть что весной будет, когда снег влагу набирать будет в ашан не ногой )

0  0
27.12.2016 09:46
NiGHT

для таких коробок это нормально

0  0
27.12.2016 09:47
- гость -

монтаж такой.

0  0
27.12.2016 09:47
месный

мало того что в ашане наголову шизанутая замунтная и неудобная система оплаты покупок дак ещё и крыша наголову падает

0  0
27.12.2016 09:48
дэд марос

если долго-долго смотреть на нарушения в общественно значимых местах, и ничего не делать, то можно увидеть как тебя увольняют из МЧС.

1  0
27.12.2016 09:54
Бывший работник МЧС

Для идиотов которые все валят на МЧС, поясняю, что ведомство не контролирует стройку, уборку снега и прочие работы

0  0
27.12.2016 09:56
Берти Вустер

я когда слышу такие формулировки как: "ремонтируют участок дороги", "выделены деньги на ремонт моста", "построят что-то там" единственная ассоциация которая у меня возникает - это картинка, где лист подорожника приложен к треснувшей ж/б плите.

0  0
27.12.2016 10:01
дэд марос

Бывший работник МЧС 27 декабря 2016 г. 09:54 ну ок, пускай не МЧС, а местная администрация или стройнадзор.

0  0
27.12.2016 10:07
- гость -

Были за сутки до этого в магазине, в некоторых местах на лицо капали мелкие брызги или мелкий снег - видимо уже давали о себе знать "дыры" в кровле...

0  0
27.12.2016 10:14
- гость -

показательно, что работник бывший

0  0
27.12.2016 10:17
larisa2011

не соблюдаются условия эксплуатации!!! я думаю еще не одно событие с этим ашаном произойдет! один пандус который ого-го какой, чего стоит, и самое главное для чего они его сделали, чтобы зимой на ледянке кататься бесплатно на корпоративе))) !?

0  0
27.12.2016 10:20
- гость -

Просто это дед мороз подарки решил принести через крышу

0  0
27.12.2016 10:27
- гость -

27.12.2016 10:20 - гость - как вариант, - это Санта, промазал мимо каминной трубы.

0  0
27.12.2016 10:29
- гость -

Нельзя было завод ломать ке-ке-ке. Его дух не сломлен.

0  0
27.12.2016 10:35
Гость

Его не закрыли?(для выяснения обстоятельств обрушения и проверке конструкций)

0  0
27.12.2016 10:36
- гость -

Берти Вустеру Черепушку тебе надо подорожником полечить...

0  0
27.12.2016 10:39
- гость -

Вот это попадос! Надо все здание проверять. От греха подальше. Не удивлюсь, если к проектированию приложили руки люди, купившие диплом. Ну или использовали китайский металлопрокат, который гнется как свинец

0  0
27.12.2016 10:40
ви

Лор не ты ли его проектировала? Чувствуется твоя врожденная рукожопость.

0  0
27.12.2016 10:48
larisa2011

ви дурак чтоль!! Ашан!!! Французы!!! там даже курировали французы!!!

0  0
27.12.2016 11:05
Берти Вустер

- гость - 27 декабря 2016 г. 10:36 колвун бюджетный иди в ямки со снегом асфальт побросай.

0  0
27.12.2016 11:16
- гость -

Сейчас Ашан предъяву Ракшину выпишет. Они может там и курировали, свою часть, подъезды-выезды, но точно не крышу. Ашан всего лишь арендатор.

0  0
27.12.2016 11:18
- гость -

Берти Вустеру Чудо ты недаразвитое.

0  0
27.12.2016 11:19
- гость -

Берти Вустеру Нищета у тебя в голове и кошельке. О чем с тобой говорить, ограниченный ты наш?

0  0
27.12.2016 11:20
- гость -

Бертя опять пукан свой рвет.бгггг. ущербен как никогда

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