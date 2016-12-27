Фото: forum.baginya.org

Петиция на портале change.org с требованием лишить светского обозревателя Божену Рынску гражданства РФ собрала уже свыше 64 тысяч голосов. На момент публикации материала петицию подписали 64 045 человек.

Добавим, что петиция адресована президенту РФ и Госдуме.

Поводом для создания обращения стало резонансное заявление Рынски, опубликованное ею на своей странице в Facebook. Комментируя катастрофу Ту-154 над Черным морем, обозреватель поглумилась над погибшими журналистами телеканала НТВ, которых Рынска назвала "НТВошками".

Два года назад между Рынской и журналистами НТВ произошел конфликт. Она избила корреспондента телеканала, который пытался взять у нее интервью, и повредила видеокамеру. Суд приговорил Рынску к году исправительных работ, напоминает РИА Новости.

Пост обозревательницы вызвал в обществе резкое осуждение. Позже Рынска удалила его и оставила новое сообщение, в котором заявила, что телеканал НТВ якобы устроил ей травлю, от которой она "чуть не умерла физически".

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Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Рынски "уродливыми проявлениями сумасшествия" и отметил, что самая жесткая реакция общества в данном случае оправдана.